Fostul șef de stat, Petru Lucinschi, a scăpat de dosarul penal privind frauda bancară. Decizia a fost luată de procurorii anticorupție

Un vaccin împotriva noului coronavirus dezvoltat de grupul american Pfizer ar putea fi distribuit americanilor înainte de sfârşitul acestui an, dacă se va dovedi că este sigur şi eficace, a declarat duminică directorul general al producătorului de medicamente, Albert Bourla, transmite CNBC. Bourla a spus în timpul unui interviu acordat emisiunii “Face the Nation” de […] Articolul Un vaccin pentru noul coronavirus al grupului Pfizer ar putea fi distribuit americanilor înainte de sfârşitul acestui an apare prima dată în Cotidianul.