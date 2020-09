VIDEO // Scenă ca în filme. O mașină a derapat și s-a răsturnat pe o șosea din localitatea Iargara, raionul Leova

13:20

În perioada 8 -11 septembrie 2020, șaptesprezece angajați ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au fost antrenați în cadrul instruirilor solicitate de conducerea IGSU în domeniul căutării și salvării persoanelor de sub dărâmături. Acțiunile teoretice și practice au avut loc pe poligonul Centrului Republican de Instruire al IGSU din or. Bălți. La lecțiile ținute [...]