UNICEF a oferit dezinfectanţi şi săpun lichid școlilor și grădinițelor din Chișinău

12:10

În pofida secetei din acest an, roada de cereale va acoperi integral consumul intern. Premierul Ion Chicu a declarat că volumul de grâu recoltat în acest an oferă și potențial pentru export. ”S-a recoltat peste 600-630 de mii de tone de grâu. Consumul local anual este în jur de 300 de mii de tone. Vedem [...] Articolul Ion Chicu: În pofida secetei din acest an, roada de cereale va acoperi integral consumul intern apare prima dată în Telegraph Moldova.