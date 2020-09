La moment, nu este problemă de lipsă de grâu pentru alimentarea țării, spune premierul

11:30

“Asumarea de răspundere”, care s-a soldat cu demisia guvernului condus de D-voastră, ne costă enorm de mult pe toți noi, cei care am visat să trăim într-o altfel de Moldovă. Cred că anii trăiți în SUA v-au distanțat de emoțiile trăite de intelectualii basarabeni. Ne-ați reîntors, simpatică doamnă, la anii 90. Ieșiți din clișeul „doamnei de fier”: The ledy*s not for turning. /Margaret Thatcher/”, scrie Aurelia Peru, într-un editorial publicat de portalul geopolitica.md.În opinia Aureliei Peru, actual, campania pentru alegerile prezidențiale, derulată de Maia Sandu, este similar spectacolelor cenaclului Flacăra, iar marele favorit este actualul președinte Igor Dodon.“Campania aceasta este – nu vă supărați, dragi prieteni – dominată și condusă de președintele I.Dodon.