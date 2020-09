Ce spun astrele azi, 14 septembrie

05:00

Berbec Chiar daca veti incerca sa mentineti echilibrul in evolutiile acestei zile, din pacate succesul este departe de a fi de partea voastra. Nu veti reusi nici daca va veti comporta in mod diplomatic, cu maniere impecabile. Va veti trezi implicati in situatii destul de ciudate, care vor fi greu de gestionat; nu intotdeauna veti fi pregatiti sa le faceti fata. Climatul astral nu va va fi ...