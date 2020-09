FEMME FORCE vs FEȘTELIȚA - 13 septembrie 2020.

12:30

În această dimineață, 11 septembrie, Daniela Marin a prezentat ultimele știri despre vedetele internaționale.Iată care sunt acestea:1. Show-ul „Keeping Up with the Kardashians” a ajuns la final. CAM2 Anunțul făcut de Kim Kardashian.2. Jennifer Lopez și Alex Rodriguez au organizat o ședință foto cu cei 4 copii ai lor.3. Actorul rus Mihail Efremova fost condamnat la 8 ani de închisoare,…