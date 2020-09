Uniunea Europeană și Organizația Mondială a Sănătății au donat R. Moldova peste 300 de concentratoare de oxigen

13:45

Interviu realizat și șefa Direcției Generale Educație Orhei, Silvia Mustovici. – Cum va fi organizat procesul de școlarizare al copiilor în acest an?– În acest an, în contextual epidemiologic vom pune la bază aceste reglementări în care sunt stipulate clar atât obligațiile Direcției Generale Educație . După optimizarea rețelei școlare în raionul Orhei sunt 47 ... The post Interviu cu șefa DGE Orhei, Silvia Mustovici: Cum se va asigura dreptul la educație în raionul Orhei și cine este responsabil de deschiderea grădinițelor first appeared on Radio Orhei.