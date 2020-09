Creștere record a numărului de cazuri noi de îmbolnăviri cu coronavirus în Cehia

14:30

Comisia Electorală Centrală a înregistrat în această dimineață, 11 septembrie, grupul de inițiativă pentru susținerea candidatului la funcția de președinte, Igor Dodon, transmite IPN. Răspunzând la întrebările membrilor CEC, liderul grupului, deputatul PSRM Vlad Batrîncea, a declarat că Igor Dodon a fost înaintat la inițiativa unui grup de cetățeni. Potrivit... The post CEC a înregistrat grupurilor de inițiativă pentru susținerea lui Igor Dodon și Serghei Toma appeared first on Portal de știri.