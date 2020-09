In toata valtoarea vietii, plina de griji si probleme este o comunitate de voluntari care se gandesc la viata celor care nu mai vad sens in ea. Fara a cere ceva in schimb discuta cu oamenii pe care nu ii cunosc si ii conving sa traiasca mai departe - VIDEO

In toata valtoarea vietii, plina de griji si probleme este o comunitate de voluntari care se gandesc la viata celor care nu mai vad sens in ea. Fara a cere ceva in schimb discuta cu oamenii pe care nu ii cunosc si ii conving sa traiasca mai departe - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md