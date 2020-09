VIDEO „Gospodari în tot orașul”. Doi bărbați, surprinși cum amenajează o parcare personală

16:50

Un ofițer de sector de la Inspectoratul de Poliție Ciocana a fost reţinut de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), după ce a primit mită în valoare de 4000 de lei. Potrivit denunţului depus la CNA, poliţistul ar fi pretins 4000 de lei de la un tânăr pentru a nu-i întocmi un proces-verbal cu privire la […]