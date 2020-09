Situația la frontieră în ultimele 24 de ore. Ce încălcări au depistat vameșii

16:00

Ministrul Educației, Culturii și Cercetării Igor Șarov a criticat dur faptul că „vîrfurile puterii” nu respectă măsurile legislative, de rând cu ceilalți cetățeni ai statului. Reacția vine după ce, în ajun, președintele Igor Dodon a mers într-o instituție școlară din raionul Drochia și a discutat cu elevii și profesorii, fără să poarte mască de protecție. […] The post Săgeată către președintele Dodon? Ministrul Educației critică „vârfurile puterii” pentru intrarea în școală fără mască appeared first on NewsMaker.