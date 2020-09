Andrei Năstase, înregistrat în cursa prezidențială după ce CEC a verificat listele de subscripție

15:20

Sistemul de transport public din capitală va fi completat cu 25 de troleibuze. Parlamentul a aprobat în lectură finală proiectul de lege care prevede introducerea în țară și plasarea sub regimul vamal de import a 25 de mijloace de transport. Mai exact, este vorba de 5 troleibuze de model Ganz Solaris Trollino 18, fabricate în […]