Horoscop 13 septembrie 2020. Noroc în dragoste și clipe de armonie

14:00

Interpreta Grabriela Nastas a declarat că nu a crescut in puf de lebădă, dar este mandră că s-a născut şi a copilărit la sat: ,,NICIODATĂ să nu vă fie rușine cu locul din care proveniți, oricât de sus ați ajunge”, informează SHOK.md. “Eu am crescut la țară. Am copilărit cu bobocii pe toloacă , am […]