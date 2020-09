Horoscopul zilei de azi DUMINICĂ 13 SEPTEMBRIE 2020. Cum stai cu norocul?

Jupiter e direct in Capricorn, iar tu ar trebui sa-ti pui din nou planurile in miscare. Au cam stagnat de la mijlocul lui mai incoace, de cand a intrat in miscare retrograda. Ai mai multa incredere in tine, mai multa speranta. Este vremea sa iti urmaresti viziunea!

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Timpul