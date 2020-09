Ce se va întâmpla cu Mauzoleul din Piața Roșie, dacă Lenin va fi îngropat? Consiliul arhitecților din Rusia a anunțat un concurs

12:10

Asociația Promo-LEX a lansat un apel public, prin care solicită stabilirea locului de aflare a cetățeanului Mamontov Constantin. Acesta a fost reținut de pretinșii grăniceri transnistreni și s-ar afla în detenție ilegală. La data de 1 septembrie, Asociația Promo-LEX a fost sesizată de rudele lui Mamontov Constantin referitor la reținerea acestuia la data de 31 […]