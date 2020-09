Reacția președinției la acuzațiile lui Usatîi în adresa lui Igor Dodon: „Se victimizează”

11:20

Un polițist de 36 de ani din cadrul Inspectoratului de Poliție Briceni a decedat în seara de 10 septembrie, în urma complicațiilor de sănătate provocate de infecția cu COVID-19. Informația a fost confirmată de reprezentanții poliției, pe 11 septembrie. „Cu profund regret anunțăm decesul colegului nostru, în vârstă de doar 36 de ani, ofițer superior […]