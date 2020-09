Cum Uniunea Europeana ajută Moldova să depășească consecințele pandemiei

09:10

În autobuzele implicate în transportul public atât conducătorii auto, precum și pasagerii nu sunt conștienți de pericolul noului tip de coronavirus și nu poartă mască de protecție. O declarație în acest sens a fost făcută de Sergiu Baltaga, reprezentant al Agenției Naționale Transport Auto în cadrul conferinței intersectoriale a Ministerului...