Obezitatea și COVID-19: de ce persoanele cu un surplus de kilograme riscă forme grave ale bolii, chiar dacă sunt tinere

Vorbind despre procesul de îmbătrânire al feței ne gândim adesea la piele, la apariția ridurilor și căutăm modalități de a soluționa doar această problemă. Însă, în procesul de menținere și de reîmprospătare a aspectului feței este important să luăm în considerare că nu doar pielea se schimbă, ci și alte structuri ale acesteia – inclusiv oasele, cartilajele, mușchii și grăsimea de sub piele. Află în continuare care este mecanismul exact al îmbătrânirii feței și cum se schimbă aceasta în timp. Mișcările „seismice” ale feței Într-o dimineață îți dai seama că din oglindă te privește mama, ba chiar bunica sau străbunica ta. Primele semne, mai puțin vizibile, apar chiar la suprafață – linii gemene între sprâncene, cercuri întunecate sub ochi și un surplus de piele și grăsime la nivelul maxilarului. Chiar și urechile se întind mai mult pe măsură ce cartilajul din ele crește odată cu vârsta. Și desigur, devin tot mai vizibile ridurile. Aceste modificări sunt cauzate de mișcările „seismice” ale structurilor de sub pielea ta – a oaselor, mușchilor, ba chiar și a țesutului adipos odată ce anii înaintează tot mai mult. Forța gravitației și genetica dictează, în cea mai mare parte, ceea ce se întâmplă cu fața ta. Însă există și alți doi factori importanți pe care îi poți controla – modul de viață și ambianța. Deprinderile nocive precum fumatul, abuzul de alcool, stresul și nutriția precară cauzează un dezechilibru hormonal care îți poate știrbi din aspectul tânăr al feței. Cu toate acestea, unele modificări ale aspectului feței sunt ireversibile. Iată cum se schimbă aspectul tău în timp: Oasele feței Deși consumi suficient calciu, oasele nu rămân la fel odată ce îmbătrânim. În pofida rigidității lor, acestea migrează, își pierd din masă și determină schimbări ale aspectului feței tale. Pierderea masei osoase poate determina retragerea liniei maxilare, ceea ce provoacă apariția distorsiunilor la nivelul feței și a gâtului. De asemenea, pare că ochii „se adâncesc” în cap, creând un aspect obosit al feței. Unghiul oaselor de sub sprâncene scade, ceea ce creează impresia unei frunți încruntate, a pleoapelor înfundate și a căderii colțurilor gurii. De asemenea, mama natură a determinat ca toate aceste schimbări să se petreacă în organismul femeii din tinerețe până la vârsta medie, iar la bărbați după ce trec de vârsta medie. Mușchii Migrarea oaselor este urmată și de mișcarea mușchilor, care își pierd și din volum, putere și elasticitate. Astfel, pierderea masei musculare și înlocuirea acesteia cu țesut adipos sunt doi factori-cheie ai pierderii tonusului feței, în special în zona obrajilor. Slăbirea mușchilor cauzează, de asemenea, căderea pleoapelor și a pielii din jurul sprâncenelor, dar și apariția gâtului „de curcan”. Cele mai mari modificări se întâmplă în jurul anilor 40-50, însă pot începe în jur de 30 de ani și continuă după atingerea acestei vârste. Grăsimea Fața unui bebeluș este adorabil de rotundă, înconjurată de saci de grăsime. Aceeași saci rămân și în tinerețe, umplând frumos spațiul frunții, tâmplelor și a obrajilor, precum și zonele din jurul ochilor și a gurii. În jurul vârstei de 40 de ani grăsimea facială începe să își piardă volumul, migrând spre bărbie, maxilar și gât. Astfel, formele care erau cândva rotunde devin mai ascuțite, iar pielea elastică și lucioasă se subțiază, devine translucidă și slăbită. Obrajii Deși există variații genetice, obrajii par să fie primele structuri ale feței care se modifică odată cu înaintarea în vârstă. În timp ligamentele slăbesc, iar țesutul de grăsime migrează în jos, determinând forma aplatizată a obrajilor și alungirea acestora. Deși pare că pielea cade, aceasta, de fapt, se dezumflă. Nasul Țesutul conjunctiv (de legătură) care susține cartilajele nazale slăbește cu vârsta, determinând coborârea vârfului nasului. De asemenea, aceleași schimbări pot provoca migrarea cartilajului înăuntru, determinând și unele dificultăți de respirație. Nasul poate părea mai voluminos odată cu vârsta din cauza pierderii sau migrării țesuturilor din jur. Ochii O altă zonă afectată de îmbătrânire este zona ochilor, în special pleoapele inferioare și zona de sub ele. Se întâmplă pentru că pielea în această zonă este foarte subțire. De asemenea, întinderea mușchilor în această zonă determină o deschidere incompletă a pleoapelor. Pierderea masei de grăsime în zona unde pleoapele inferioare trec în obraji, combinată cu subțierea pielii determină apariția cercurilor întunecate sub ochi și accentuarea vaselor de sânge. Pierderea pielii în această zonă și apariția „săculeților” determină un aspect obosit al feței. Deși forma și dimensiunea ochilor nu se modifică în timp, schimbarea obrajilor și a pleoapelor determină apariția unei forme goale, plictisitoare, mai puțin asemănătoare cu cea a migdalelor. Buzele Savurează plinătatea și tonusul buzelor în anii tinereții. În jur de 30 de ani aceste caracteristici dispar cu precădere. Spre 40 de ani liniile ce se formează deasupra buzei superioare se adâncesc, iar conturul acestora se pierde. Dacă fumezi sau ai uitat de protecția solară în tinerețe, probabil vei observa primele semne ale îmbătrânirii anume în această zonă. Bărbia și maxilarul Pe măsură ce grăsimea de pe față migrează și se acumulează în bărbie și maxilar, există mai puțin colagen și elastină pentru a menține pielea în tonus în această zonă. În același timp și mușchii gâtului trag pielea în jos. Drept urmare, apare bărbia dublă, adesea neuniformă. Pielea În jurul vârstei de 40 de ani așteaptă-te să vezi mai multe riduri pe frunte, în jurul ochilor și o accentuare mai mare a liniilor obrajilor, care apar atunci când râzi. Agenția de protecție a mediului din SUA estimează că 90% dintre modificările de vârstă ale pielii sunt cauzate de influența soarelui. Dacă ai iubit băile solare, așteaptă-te la modificări pronunțate ale pielii în jurul vârstei de 50 de ani din cauza pierderii elasticității fibrelor de elastină și colagen. De asemenea, la această vârstă are loc și o scădere a estrogenilor din organismul feminin, astfel încât pielea devine mai uscată, iar ridurile mai proeminente. Proceduri de reversie a timpului Două proceduri minimal invazive – injectarea toxinei botulinice și dermal fillers (umplerea ridurilor cu acid hialuronic) sunt două proceduri moderne solicitate cel mai frecvent. Lifting-ul facial sau ridectomia este și ea o procedură cosmetică tot mai solicitată de femeile de pretutindeni. Procedurile faciale nu se termină, însă, aici. Și alte intervenții ajută femeile să arate mai tinere, inclusiv ridicarea pleoapelor, a liniilor sprâncenelor și modelarea nasului. Reîmprospătarea aspectului feței este o experiență pozitivă atât pentru femei, cât și pentru bărbați, restabilind încrederea în sine. În acest caz, pentru obținerea rezultatelor de durată, un chirurg plastician certificat și experimentat îți poate fi de mare ajutor. Află despre 6 sfaturi anti-îmbătrânire.