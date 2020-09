Năstase: Am făcut tot ce mi-a stat în puteri să avem un candidat comun, alţii au ales alte abordări

Dacă candidatul PAS la alegerile prezidenţiale, Maia Sandu, va accede în turul II de scrutin, PPDA o va susţine, a declarat Andrei Năstase, candidatul formaţiunii la funcţia de preşedinte al R. Moldova, în cadrul emisiunii „Punctul pe AZi” de la TVR MOLDOVA. „Cum să aibă o problemă Platforma DA să susţină un candidat care este membru al Partidului Popular European sau reprezintă un partid, membru al PPE, familia din care facem noi parte. Nu este în stilul nostru, noi, care suntem creştini, educaţi în spiritul unor relaţii de familie corecte, am proceda aşa”, a menţionat Andrei Năstase. Totodată, Năstase a amintit că și-a oferit tot sprijinul pentru Maia Sandu şi în 2016. „Să nu uităm că nu am susţinut-o pe Maia Sandu, în 2016, doar în turul II, m-am retras din cursă în condiţiile în care ea a considerat că nu trebuie să se retragă şi am susţinut-o şi în primul tur, şi în al doilea tur, am muncit cu colegii din teritoriu în acest sens”, a mai spus liderul PPDA. În context, Andrei Năstase a mai subliniat că formaţiunea pe care o reprezintă a făcut tot ce i-a stat în puteri ca partidele pro-europene să aibă un singur candidat la prezidenţialele din 1 noiembrie. „Am fost cel care am iniţiat procesul de conjugare a tutoror forţelor democrate din R. Moldova şi în 2016, şi în 2017, şi în 2018, şi în 2019, iată şi în această campanie. Am iniţiat acest proces încă la sfârşitul anului trecut când vorbeam de identificarea unui singur candidat de către toate partidele de esenţă naţională. Din păcate, nu s-a dorit acest lucru. Şi în momentul în care unii actori politici că mai bine să mergem în turul I fiecare în parte şi cine va ajunge în turul II acela va fi susţinut. Pentru mine această abordare este una iresponsabilă. Am făcut tot ce mi-a stat în puteri să avem un candidat comun, ca Blocul ACUM să rămână intact, alţii au ales alte abordări”, a precizat Năstase. Articolul Năstase: Am făcut tot ce mi-a stat în puteri să avem un candidat comun, alţii au ales alte abordări apare prima dată în InfoPrut.

