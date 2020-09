Anchetatorii ruși vor să ia parte la interogarea lui Navalnîi la Berlin

13:10

Statele Unite vor comemora vineri, 11 septembrie, cea de-a 19-a aniversare a atacurilor teroriste din 2001, în mod diferit față de anii trecuți, din cauza pandemiei de coronavirus.Președintele Donald Trump și fostul vicepreședinte și candidat al democraţilor la alegerile prezidențiale din 3 noiembrie, Joe Biden, intenționează să viziteze Memorialul Național consacrat victimelor zborului 93 din Pennsylvania, dar nu în același timp.Memorialul și Muzeul Național din New York și-au anulat tradiția ca rudele să citească cu voce tare numele celor decedați. În schimb, va oferi o înregistrare celor adunați pe site-ul World Trade Center.Vicepreședintele Mike Pence intenționează să participe la evenimentele de la New York. Biden va participa, de asemenea la ceremonia principală din New York înainte de a se îndrepta spre Pennsylvania.Atacurile din 11 septembrie au ucis aproape 3.000 de persoane, majoritatea dintre ele atunci când cele două turnuri ale World Trade Center din New York s-au prăbușit.A fost cea mai gravă acțiune teroristă din Statele Unite și a dus la intervenția militară americană din Afganistan și mai târziu din Irak.