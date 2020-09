În cinci ani, în R. Moldova au fost înfiați 566 de copii. Majoritatea moldovenilor vor să adopte bebeluși fără probleme de sănătate

15:10

Odată cu începerea noului an de studii, o bună parte dintre elevii și profesorii din Moldova au revenit la procesul de studiu online. În timp ce pentru unii dascăli această modalitate de predare este una cât de cât accesibilă, pentru alții - reprezintă o adevărată provocare. La fel este și în cazul elevilor. Nu toți școlarii din Moldova au la dispoziție computere, tablete sau telefoane mobile performante, care le-ar permite conectarea online la lecții. Ministerul Educației recunoaște că, din cauza lipsei tehnicii de calcul, nu pot participa la învățământul la distanță 28.957 de elevi și 2.958 de profesori. Nici pe parcursul celor trei luni de vacanță de vară și nici chiar la începutul noului an școlar, Moldova nu a reușit să rezolve ecuația în care lecțiile online sunt în plus, iar tehnica de calcul - în minus.