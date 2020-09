Lista statelor pentru care se impune regimul de autoizolare începând cu 14 septembrie 2020

17:10

Ratele oficiale de schimb comunicate de Banca Națională a Moldovei pentru 5 septembrie 2020: Valuta Cod Abr Rata Cursul Coroana ceha 203 CZK 1 0.7438 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6353 Coroana islandeza 352 ISK 10 1.1919 Coroana norvegiana 578 NOK 1 1.8639 Coroana suedeza 752 SEK 1 1.8969 D.S.T. 960 XDR 1 23.4589 Denar … … Continuă să citești → The post Cursul valutar oficial pentru 5 septembrie 2020 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.