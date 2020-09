„Pe acest caz încă nu a fost pus punct”. Ministrul Justiției, despre sentința lui Botnari

19:40

Membrii cabinetului de miniștri au aprobat conceptul sistemului informațional automatizat „Registrul electronic al angajaților", astăzi, 10 septembrie. Potrivit Tatianei Ivanicichina, secretarul de stat al Ministerului Finanțelor, prin acest concept se propune instituirea unui sistem informațional care va permite automatizarea proceselor de evidență a persoanelor angajate în câmpul muncii. „Sistemul va asigura păstrarea istoricului aferent raporturilor […] „Va contribui la combaterea fenomenelor salariului în plic și a muncii nedeclarate". Conceptul registrului electronic al angajaților, aprobat de guvern