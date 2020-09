Şedinţa operativă a serviciilor Primăriei Chişinău, desfășurată în regim online

16:20

Executivul a aprobat astăzi proiectul de modificare a Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2020, elaborat în scopul precizării veniturilor fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală şi asigurării sustenabilității financiare a fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală privind acoperirea cheltuielilor necesare realizării Programului unic. Conform proiectului, vor fi micșorate veniturile cu 209,4...