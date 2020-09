India își pregătește astronauții în Rusia

12:00

Cum se poate raspandi COVID-19 in mediul scolar? COVID-19 se poate raspandi in orice spatiu, inchis sau deschis, unde exista contact direct cu persoane infectate. Cea mai frecventa cale de infectare e prin intermediul aerului. Picaturile de lichid infectat cu virus se pot transmite in principal prin caile respiratorii, prin particule de saliva din tuse, […]