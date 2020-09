VIDEO//Asistenta președintelui Curții de Apel se plimbă cu un luxos Porsche Macan/ ZdG

07:00

Actrița Dame Diana Rigg, renumită pentru roluri precum Emma Peel în seria The Avengers și Olenna Tyrell din Game of Thrones, a murit la vârsta de 82 de ani. „A murit liniștită, devreme, în această dimineață. Era acasă cu familia ei care a cerut să-i fie respectată intimitatea în acest moment dificil”, a transmis agentul […] Articolul Actrița care a interpretat-o pe Olenna Tyrell din Game of Thrones a murit la 82 de ani apare prima dată în SafeNews.