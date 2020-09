Rezumat din Parlament: ba fără 16 mii de lei, ba cu 16 mii de lei

15:40

Este lucru știut că alimentația bebelușului reprezintă o misiune destul de dificilă și extrem de provocatoare pentru părinți, care trebuie să reușească să-l hrănească adecvat, să-l distreze și să-i acorde toată atenția de care are nevoie. Acest lucru ar deveni un adevărat chin, dacă n-ar exista scăunelele pentru masa copiilor, dispozitiv indispensabil în procesul de […]