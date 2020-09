Miere la export, mai puțină cu peste 40 la sută

11:00

Activități eligibile Activități agricole și non-agricole generatoare de venit, desfășurate în aria de implementare a Proiectului Aria de implementare a Proiectului Toate raioanele care sunt sub controlul Guvernului Republicii Moldova, inclusiv Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia, cu excepția or. Chișinău şi or. Bălți. Suma maximă a împrumutului 300 000 MDL – până la 30% din suma sub-împrumutului […]