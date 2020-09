Un ofițer superior din cadrul IP Briceni, decedat de COVID-19

14:10

Deputații din Partidul Platforma Demnitate și Adevăr vor insista pe abrogarea articolului din proiectul de lege aprobat de Guvern, care prevede anularea indemnizației unice de 16 mii lei pentru lucrătorii medicali, care s-au infectat cu COVID-19 la locul de muncă. Despre aceasta a anunțat deputatul Liviu Vovc miercuri, 9 septembrie,... The post Platforma DA va insista pe păstrarea celor 16 mii de lei pentru medicii infectați cu COVID-19 appeared first on Portal de știri.