Corneliu Ciurea: Andrei Năstase nu mai poate tolera pretenția Maiei Sandu de a fi regina dreptei

De asemenea, a fost abordat subiectul reluării procesului educațional în instituțiile preșcolare și școlare.“În altă ordine de idei am făcut un schimb de opinii cu privire la organizarea în condițiile actuale a Hramului Orașului. În context, Ion Ceban a menționat că se planifică ceva inedit pentru chișinăuieni cu păstrarea tuturor normelor de siguranță și recomandărilor specialiștilor. Am apreciat efortul depus de domnul primar în îmbunătățirea aspectului capitalei noastre și am reiterat disponibilitatea instituției prezidențiale de a susține în continuare proiectele și inițiativele pentru Chișinău și locuitorii lui”, a menționat președintele.