(doc) Legea bugetului pentru anul 2020 a fost modificată. Deficitul bugetar a fost micșorat

17:45

Actrița Dame Diana Rigg, renumită pentru roluri precum Emma Peel în seria The Avengers și Olenna Tyrell din Game of Thrones, a murit la vârsta de 82 de ani.