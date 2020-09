Cazul fostului șef SIS: se cere la ANI verificarea averii lui Vasile Botnari

19:31

Ajuns în al 27-lea an, FLEX este un program al Departamentului de Stat al Statelor Unite cu finanțare oferită de Guvernul de la Washington și este administrat de consiliile americane cu sprijinul Ambasadei SUA în Republica Moldova. Bursa FLEX oferă elevilor selectați posibilitatea de a trăi cu o familie acolo, peste Ocean, și de a studia într-o școală americană. „Sunt Camelia Hodorogea, am 16 ani și în toamna anului 2019 am decis să aplic la Programul FLEX, un program de schimb cultural, care oferă oportunitate tinerilor din Republica Moldova să petreacă un an academic în Statele Unite”. Europa Liberă: Acolo mergeți într-o familie americană, vă integrați? Cât de ușor a fost să vă integrați?Camelia Hodorogea: „Acest proces de adaptare la cultura americană, la societatea americană a fost unul destul de ușor, pentru că am avut parte de o familie-gazdă foarte primitoare și înțelegătoare, care m-a ajutat să trec peste toate aceste obstacole, care au făcut această experiență atât de frumoasă. Deci am fost senior într-un liceu din statul Indiana, am fost în Jay County. Acolo am făcut cunoștință cu aproape 1.000 de elevi care frecventau același liceu din clasele a IX-a până într-a XII-a. De asemenea am făcut cunoștință cu un grup mare de alți elevi care au trecut prin aceeași experiență ca și mine, dar erau din alte țări. De exemplu, din Lituania, Egipt, etc., o multitudine de țări care au culturi foarte frumoase și sunt foarte bucuroasă că am avut oportunitatea de a cunoaște acești oameni. Totodată, am avut oportunitatea de a face prezentări despre Moldova elevilor americani.”Europa Liberă: Și ce le-ai vorbit tinerilor americani despre Republica Moldova?Camelia Hodorogea: „În prezentările mele am inclus tradițiile noastre și obiceiurile pe care le fac populare peste tot în lume. Ei sunt foarte entuziasmați atunci când, de exemplu, le povestești ce facem noi la nunțile noastre sau cum sărbătorim diferite ceremonii.”Europa Liberă: Până a le povesti despre Republica Moldova, cineva dintre ei cunoșteau despre un asemenea stat? Camelia Hodorogea: „Marea majoritate nu cunoșteau. Trebuia să fac o mică paranteză că, uite, ne aflăm în Europa, țările vecine sunt Ucraina și România și astfel aveau o idee mai clară despre locul unde ne aflăm. Acest an petrecut în America mă motivează să merg încă mai departe. La momentul actual nu vreau să-mi continui studiile în America, am deja altă destinație în cap, dar cu siguranță această experiență a fost una inedită pentru a-mi face o idee mai clară asupra a ceea ce vreau eu să fac mai departe, după liceu.”Europa Liberă: Ce ai putea să le spui celor interesați de acest program?Camelia Hodorogea: „Acest program vă oferă oportunitatea de a vă cunoaște pe sine; fiind aici, în Republica Moldova, ai, așa o idee despre America, îți pare ceva foarte wow, ceva ieșit din comun, iar atunci când ești pus în situația aceea și ești inclus în acea societate înțelegi că în realitate este altceva.”Europa Liberă: Apropo, ce impresie ți-a creat America, că e cea mai mare putere din lume, că e tărâmul tuturor posibilităților?Camelia Hodorogea: „America este un tărâm mixt, orice cultură o găsești. Și într-un oraș mai mic poți să găsești oameni din toate țările lumii, nu am văzut chestia asta că America este cea mai mare putere, dar în același timp, într-adevăr, ei sunt mult mai dezvoltați în ceea ce ține de sistemul de învățământ și în tot ceea ce derivă de la acesta. După această experiență, am decis că vreau să revin pe post de turist mai mult, poate să-mi revăd familia-gazdă sau prietenii...”O altă absolventă a programului, Paula Stihi, din Ialoveni, se consideră și ea o norocoasă că a beneficiat de bursa FLEX.„Eu am fost în statul Ohio, orașul Anna.” Europa Liberă: Ideea de a fi găzduiți de o familie din America arată că americanii cum sunt?Paula Stihi: „Sunt foarte deschiși, te primesc în casa lor, te hrănesc, însă tu acolo ești independent, adică nimeni n-o să-ți stea cum mama stă acasă și-ți face în fiecare zi mâncare, îți spală hainele... Acolo totul trebuie să faci independent.”Europa Liberă: Și primele impresii când ajungi în America, și ultimele impresii când părăsești această țară care sunt?Paula Stihi: „Primele impresii au fost deodată că este o țară cu traficul foarte intens, însă este foarte multă lume care merge pe biciclete, pe trotinete, cu skateboard-uri, adică sunt oameni sportivi, chiar dacă există un așa stereotip că americanii sunt obezi, ei fac foarte mult sport, de mici copii se axează pe sport.”Europa Liberă: Cât de mult contează calitatea educației în școlile de acolo?Paula Stihi: „Foarte mult. Ei din clasa a IX-a încep a-și construi portofoliul pentru a aplica la universități. Din clasa a IX-a aproximativ știu deja ce doresc, își acumulează credite, învață din greu, participă la concursuri, câștigă multe granturi pe care pot să le folosească pentru o universitate, pentru că nu toți au aceste sume imense ca să-și plătească studiile în universități. Pentru ei cartea înseamnă distracție, adică ei foarte mult se distrează în timpul orelor, ei pot să vină la ore și profesorul să le spună: „Astăzi noi mâncăm pizza și studiem Războiul civil din America”. La noi așa ceva nu este, la noi este un pic mai strict, dar și la noi se face carte.” Europa Liberă: Sunt tineri care își pregătesc portofoliul, știind sigur ce profesie vor să îmbrățișeze, ce vocație au, tot atât de sârguincios ca și acolo, cum ai văzut tinerii, semenii voștri? Paula Stihi: „Nu, la noi, în Moldova, se ocupă de toate chestiile acestea copiii pe care părinții i-au îndemnat de mici copii să participe la voluntariat. Voluntariatul foarte mult ajută la noi, în Moldova, pentru a-ți construi acest portofoliu și de a ști ce dorești, cum dorești.”Europa Liberă: Bănuiesc că ați discutat foarte multe subiecte. Nu știu dacă ați ajuns și la acesta dacă sunt părinți în SUA care doresc neapărat, cu orice preț, să cumpere o notă pentru fiică, pentru fecior, să ajungă să ademenească profesorul să favorizeze cunoștințele odraslei... Paula Stihi: „Nu, așa gânduri nici nu le trec prin cap nici la profesori, nici la părinți, nici la elevi. La dânșii relația dintre elevi și profesori e ca între prieteni, ei foarte bine se înțeleg. Da, se spune domnule, adică-i cu respect, însă niciodată nu se lingușesc ca să aibă note mari și este pedepsită penal chestia asta. Adică, tu să te duci să-i dai ceva la un profesor american, el n-o să înțeleagă ideea.”Europa Liberă: Dacă ați avea în față o hârtie albă și un pix și ați scrie despre cum vedeți viitorul, s-ar intersecta interesele voastre și ale lor?Paula Stihi: „Nu cred. Pentru că americanii dintr-odată își construiesc viitorul, este un procentaj foarte mic care după școală nu știe ce vrea încă sau care nu se duce la o universitate, ci se duce să lucreze, dar în rest, toți se implică în diferite proiecte, toți muncesc de pe la vârsta de 14 ani și își strâng bani pentru a-și plăti studiile la universitate sau să-și cumpere o mașină, sau să-și cumpere un telefon. Sunt foarte independenți acolo copiii.”Europa Liberă: Ce sugestii, ce sfaturi ai avea pentru cei care sunt eligibili să aplice la acest program în anii următori?Paula Stihi: „Aplicați numaidecât, să spuneți „da” cât mai mult! Acest program te schimbă cu adevărat, te face mult mai independent, tu când vii acasă ți se pare că prietenii tăi au rămas în urmă un pic. Eu cred că este o șansă unică de care numaidecât trebuie de profitat.”Europa Liberă: Cât interes au manifestat colegii tăi la revenire să afle despre ceea ce ai făcut în SUA?Paula Stihi: „Foarte mare! Când am stat în carantină două săptămâni, ei mă sunau: „Cum a fost? Ce a fost? Ce ai făcut? Vreau și eu, vreau și eu...” Însă nu mai aveau vârsta potrivită. Le-am spus, măcar la cei pe care îi știu să le spună să aplice.”Recrutarea FLEX se va desfășura până la 15 octombrie, ne-a spus Daniela Butnaru, coordonatoarea programului, care a precizat că atât competiția, cât și participarea sunt gratuite. Daniela Butnaru: „Scopul acestui program este ca acești tineri să plece în Statele Unite și să beneficieze de un schimb cultural, să afle cum funcționează America, să înțeleagă că Statele Unite nu e aceea ce e la televizor și ei, de fapt, de acest lucru se conving atunci când ajung acolo. Ei trec printr-un mic șoc cultural, dar sunt plasați într-o familie-gazdă, înțeleg cum funcționează familia din Statele Unite, pentru că asta este un plus că ei trăiesc într-o familie-gazdă, pentru că ei în felul acesta înțeleg cultura americană și, plus la toate, și cei din Statele Unite înțeleg ce înseamnă să fii din Moldova, descoperă tradițiile, cultura pentru că ei toți gătesc sarmale și mămăligă acolo. Chiar am avut o situație când s-au dus cu ceaunul de acasă ca să facă mămăliga noastră tradițională și ei rămân impresionați de această tradiție a noastră și, da, este un schimb cultural.”Europa Liberă: Un an este timp suficient ca un copil să-și dea seama cel puțin cum se face carte în America, cât de importantă este educația în Statele Unite ale Americii, să se convingă că acolo nu se cumpără notele, nu se cumpără diplomele?Daniela Butnaru: „Ei încep școala acolo odată cu toți elevii, trec prin toate procesele pe care trebuie să le treacă atunci când se înmatriculează la o școală, își aleg obiectele pe care vor să le studieze, merg la ore, participă la ore extra-curriculare, se înscriu în fel de fel de cluburi, fac sport, dans, înot, participă la competiții de rând cu ceilalți elevi din Statele Unite, adică nu sunt cumva privilegiați, sunt luați ca și toți ceilalți, au note.Vorbeam cu fetele cum s-au schimbat ele și ele zic: „Da, ne-am schimbat considerabil, am devenit mai deschise, puțin chiar mai simple, mai ușor ne adaptăm în diferite situații”, pentru că au fost fără mama și tata un an de zile. Și atunci când vin înapoi, asta și este problema cea mai mare, când vin înapoi mama și tata își cer drepturile de părinți și cumva ei se simt așa, mai… Deși acolo ei tot au o familie-gazdă care au grijă ca ei să nu încalce anumite reguli, oricum, stilul de parenting al moldovenilor este puțin altfel, mai multe restricții, și asta cumva duce la niște conflicte.”Europa Liberă: Programul FLEX se implementează pe parcursul mai multor ani, unii vorbesc că ar fi o competiție foarte dură, acerbă, pentru că trec cei mai buni dintre cei mai buni. Urmează să prelungiți acest program?Daniela Butnaru: „Suntem în perioada de recrutare a acestui program, suntem online, până acum mergeam în regiuni, în toată Moldova și redescopeream Moldova în fiecare an, anul acesta sunt timpurile pe care le avem, aplicarea e doar online și asta le dă un privilegiu să acceseze la program și regiunile prin care nu am fost și nu au avut posibilitatea.” Europa Liberă: Câți copii au trecut prin acest program?Daniela Butnaru: „Avem peste 1.050 de absolvenți, avem 27 de ani în Republica Moldova, suntem destul de mulți și ne mândrim cu toți absolvenții, pentru că unii sunt în Moldova, alții deja sunt foarte departe și ne duc faima, și asta ne face să ne mândrim.”Europa Liberă: Și copii din toate colțurile Republicii Moldova pot aplica?Daniela Butnaru: „Absolut!”Europa Liberă: Copii și din Găgăuzia, și din Transnistria?Daniela Butnaru: „Exact! Avem aplicanți și din Transnistria, avem aplicanți și din Găgăuzia și eu aș încuraja tinerii să nu le fie frică, ei nu aplică, deoarece primul gând e că „eu nu o să fiu selectat”. Dacă noi ne pornim cu acest gând, respectiv, da, toate lucrurile așa se vor aranja că tu nu vei fi selectat, dar dacă tu te pornești: „Măi, dă să încerc, nu pierd nimic, aplic online, și cine știe, poate voi ajunge unde vreau, în America”.