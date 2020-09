Dodon și alți doi potențiali candidați pot începe colectarea de semnături. CEC a înregistrat încă trei grupuri de inițiativă

13:00

În luna august, prețurile la mai multe categorii de legume și fructe de sezon s-au ieftinit, undele înregistrând prețuri mai mici cu aproape 30%. Pe de altă parte, s-au înregistrat majorări de prețuri la carne, ulei, lactate, miere și pește. Datele se conține într-un raport al Biroului Național de Statistică (BNS), publicat pe 10 septembrie.