Record absolut în Ucraina. Câte cazuri noi de infectări cu noul coronavirus au fost depistate de ieri până azi

Suicidul reprezintă una dintre principalele cauze de deces în lume. Aproape 800 de mii de persoane mor în fiecare an din cauza suicidului. Astfel, la fiecare 40 de secunde, o persoană decedează din cauza autovătămărilor. În Republica Moldova, conform datelor Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, în anul 2019 decesul prin suicid a survenit la 467