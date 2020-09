Ați observat străini care aruncă gunoiul la tomberonul vostru? Fotografiați, iar autoritățile îi vor amenda

11:20

Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a dispus plasarea în arest preventiv pentru 30 de zile a șase din cei opt foști angajați ai companii de construcții, reținuți în cadrul efectuării perchezițiilor, în ziua de 7 septembrie 2020, precum și plasarea în arest la domiciliu a altui figurant. În cazul celui de-al optulea reținut, procurorii au dispus […]