Un schior găsit în Alpi "mumia de gheață" a unei capre-negre

O capră-neagră mumificată de 400 de ani a fost găsită la o altitudine de 3200 de metri deasupra nivelului mării în Alpi de alpinistul italian și campionul de schi Herman Oberlechner, transmite Live Science."Doar jumătate din corpul animalului ieșise de sub zăpadă", spune Oberlechner. - Pielea era complet fără păr, nu am văzut niciodată așa ceva. Am făcut imediat o fotografie și am trimis-o

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Noi.md