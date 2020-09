BCE menţine dobînda de referinţă la nivelul istoric de zero procente

23:00

Vlad Filat a recunoscut public că a fost bolnav de cancer. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica” de la TV8. „A fost un fel. Eu mă bucur că dincolo de pușcărie am făcut față și aceste încercări. Am permisiunea medicilor să am viața plini și activă”, a declarat liderul PLDM.Filat a evitat să ofere mai multe detalii.