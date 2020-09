Filat: Maia Sandu e proiectul meu, iar PAS e construit din foștii membri PLDM

20:10

Totodată, șeful statului a amintit că oponenți politici, care critică acum această indexare, anul trecut, fiind la guvernare, nu au oferit nici un ajutor pensionarilor.“În aprilie a fost o indexare de 4,8%, a doua este calculată în funcție de inflația în ultimele 6 luni, deci e o creștere de 1,07. În total este vorba de 6%. Când am văzut cifrele, am spus Guvernului că nu este corect, când indexarea de 6% este și la persoanele cu pensia de 5000 lei, și la cei cu 1500 lei. Am decis ca persoanele, care au pensii mai mici de 3000 lei să primească ajutor la început de an și la 1 octombrie. Se primește că indexarea 6% pentru toți, iar cei cu pensia de până la 3000 lei mai primesc adăugător 1600 lei. Adică practic este a 13 pensie. Această practică a devenit una obligatorie și în anul viitor va fi la fel”, a explicat președintele.