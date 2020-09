foto | Istoria imaginii din Belarus care a făcut înconjurul lumii. „Alături cineva striga: Ce faceți? Bateți cu picioarele o femeie”

17:30

Actrița Dame Diana Rigg s-a stins din viață. Aceasta a fost cunoscută inclusiv pentru roluri în The Avengers și Game of Thrones. Vedeta avea 82 de ani. Agentul ei a comunicat că aceasta a murit dimineața, înconjurată de familie. În același timp, apropiații au solicitat să le fie respectată intimitatea. În The Avengers actrița a …