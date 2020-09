„Va contribui la combaterea fenomenelor salariului în plic și a muncii nedeclarate”. Conceptul registrului electronic al angajaților, aprobat de guvern

09:50

Opozantul rus Alexei Navalnîi și-ar fi revenit în totalitate după ce a fost scos din coma medicală. Mai mult, acesta ține minte tot ce i s-a întâmplat până în momentul în care a leșinat în toaleta avionului, scrie The Insider, într-un articol publicat pe 10 septembrie în colaborare cu portalul Bellingcat și Der Spiegel. Potrivit surselor […] The post Presă: Alexei Navalnîi și-a revenit în totalitate și este păzit de trei cordoane de polițiști appeared first on NewsMaker.