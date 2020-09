Alte 560 cazuri de infectare cu COVID-19 în Moldova. Bilanțul a ajuns la 41 704

09:20

Comisia Electorală Centrală amintește că alegătorii care vor să voteze la locul aflării lor în ziua alegerilor prezidențiale din 1 noiembrie 2020 pot să-și declarare noul loc de ședere până la data de 1 octombrie inclusiv. Pentru a putea vota la o altă secție de votare decât cea conform domiciliului... The post Alegătorii care doresc să voteze la locul aflării în ziua scrutinului prezidențial, pot să-și declare locul de ședere până la 01 octombrie appeared first on Portal de știri.