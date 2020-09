Primarul general, Ion Ceban, a rostit un cuvânt de salut în cadrul Forumului investițional internațional, organizat de PROESTATE.Live

09:10

Începând cu 3 septembrie curent, la IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga" vor fi activate 120 paturi pentru pacienții în stare gravă, confirmați cu COVID-19. „Pacienții în stare gravă, dar care înregistrează o ameliorare a stării de sănătate, vor fi transferați din terapie intensivă, în secția care va fi activată, unde vor urma tratamentul prescris de medici",...