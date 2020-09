Țigări electronice și vodcă, depistate în Vama Giurgiulești-Galați

10:30

Instituțiile de învățământ din țară au dat astăzi start noului an de învățământ. Peste 35 mii de micuți au mers în clasa I, arată datelor estimative ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, informează MOLDPRES. Prima zi de școală, care de obicei începea cu careuri festive, în anul curent a demarat altfel, din cauza pandemiei de […] The post Peste 35 mii de copii au mers anul acesta în clasa I appeared first on www.ziuadeazi.md.