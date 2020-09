/VIDEO/ Incendiu puternic în portul din Beirut, la o lună de la explozia care a devastat capitala Libanului

Un incediu puternic a izbucnit joi în portul din Beirut, la o lună distanță de la explozia care a devastat capitala Libanului. Incendiul a ridicat o coloana mare de fum negru peste cerul Beirutului, transmite Digi24.ro. Incendiul a izbucnit în zona de duty free a portului. Insane fire at the port, causing a panic all across […]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8