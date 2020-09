"Rușinos! Trebuiau excluși din competiție". Mourinho nu poate trece peste decizia TAS în cazul lui Manchester City

21:50

„Eu nu cred în sondaje și în like-uri pe facebook, cred în ceea ce am văzut în teren. Electoratul nostru este pregătit să voteze un candidat unionist, și la ora actuală în aceste alegeri, și vă spun cu toată certitudinea că un candidat unionist are cele mai multe șanse să câștige alegerile prezidențiale. Asta este principala miză pentru care am intrat în această campanie electorală”, a declarat Țâcu în cadrul talk-showului „Secretele Puterii” de la Jurnal TV. „Câștigarea alegerilor prezidențiale...