Comisia parlamentară de profil a avizat candidatura lui Emil Druc în calitate de ambasador al Republicii Moldova în Canada

12:30

De 5 ani Compania de Proprietate Intelectuală INTELSTART oferă posibilitatea ca cele mai puternice mărci naționale și internaționale, prezente pe piața din Moldova să fie recunoscute de public prin vot on-line securizat de platforma Facebook, pe pagina oficială NOTORIUM. Oficial astăzi,1 septembrie, în parteneriat cu AGEPI lansăm Concursul Național al celor mai Recunoscute Mărci Comerciale din Moldova […] The post Concursul Mărcilor Recunoscute NOTORIUM revine cu a V-a ediție și cu un proiect nou NOTORIUM WINE AWARDS appeared first on NewsMaker.