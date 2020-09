Ozon pentru viață: 35 de ani de protecție a stratului de ozon. La Chișinău vor fi desfășurate ai multe acțiuni legate de sărbătorire

20:00

Partidul Democrat din Moldova nu înaintează niciun candidat pentru alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020. Prin urmare, PDM nu va participa în cadrul prezidențialelor din acest an. Liderul PDM, Pavel Filip, a anunțat că prezidențialele din acest an sunt un spectacol, iar partidul pe care îl conduce nu va participa la acesta. Articolul PDM nu va participa la alegerile prezidențiale din acest an. „Noi recunoaștem că în aceste alegeri există doar doi candidați” apare prima dată în #diez.