SUA au anulat vizele a peste 1.000 de studenți și cercetători chinezi din motive de securitate naţională

Interventia de aseara a Procurorului General Alexandru Stoianoglo la un post de televiziune demonstreaza, dupa mine, cateva lucruri incontestabile si anume: 1. Contrar prevederilor legale in vigoare Alexandru Stoianoglo e profund implicat in procesele politice curente; aproape ca nu exista vreo luare de atitudine a acestuia in care sa nu prevaleze tenta politica. Numai cat […] Iurie Reniță// Cât de independent este Procurorul General?