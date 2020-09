Fostul director SIS s-a ales cu o amendă pentru expulzarea ilegală a profesorilor turci și distrugerea a șapte familii

18:50

Pe perioada efectuării lucrărilor, circulația transportului public va fi organizată după cum urmează: tur - de pe bd. I. Gagarin pe bd. C. Negruzzi, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, str. Puşkin, str. C. Tănase, bd. G. Vieru, bd. Renașterii Naționale şi în continuare pe traseul stabilit; retur - de pe bd. Renașterii Naționale pe bd. G. Vieru, str. C. Tănase, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt, bd. C. Negruzzi, bd. I. Gagarin şi în continuare pe traseul stabilit; - tras...