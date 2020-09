VIDEO// Un viţel cu două capete și 3 urechi a băgat groaza în niște țărani

19:40

Partidul Democrat nu va avea candidat la alegerile prezidențiale din acest an. Anunțul a fost făcut de către liderul partidului Pavel Filip. Conform lui Filip, PDM are calea sa proprie și la moment nu a decis ce candidat va susține la alegeri. Totodată, liderul PDM a dat de înțeles că partidul pe care îl conduce […] Articolul VIDEO// Partidul Democrat nu va avea candidat la alegerile prezidențiale din acest an apare prima dată în SafeNews.